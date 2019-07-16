▲警專筆試榜首的洪佳奇（左），開心地與暨大附中校長張正彥（右）合影。（楊樹煌攝）

▲警專的初試合格榜單，乙組錄取298人，洪佳奇排名第1。（楊樹煌翻攝）

108年警專考試筆試成績放榜，今年錄取率僅6.78％，但暨大附中語文實驗班洪佳奇同學筆試成績榮登「榜首」，從小立志要當警察為民服務的他，決定要捨棄已錄取的政大政治系，就讀警專一圓夢想，消息傳回，讓附中師長們都同感振奮。

暨大附中校長張正彥表示，今年警專報考人數有4393人，錄取298人，錄取率為6.78％。暨大附中洪佳奇同學因親戚從事警察，從小耳濡目染，立志長大後擔任警察為民服務，因而今年特別報考警專，成績還列居榜首，表現令人刮目相看。

張校長並指出，洪佳奇在校學業成績表現十分優秀，已錄取國立政治大學政治學系，但他基於興趣等考量，轉而選擇以「警專、為民服務」作為未來職涯發展方向，如今一舉奪下警專筆試榜首可說是實至名歸。

洪佳奇平時非常喜歡國文、英文及社會等科目，也常觀看英文影集或聽英文歌曲來增加英文單字量、空暇之餘則打籃球與排球來增強體力，國中時曾參加籃球校隊，獲全縣聯賽乙組第二名好成績。

洪佳奇表示，他就讀暨大附中語文實驗班對自己幫助很大，學習資源多，導師蘇淑梅老師作文教學，因材施教，指點每位同學作文寫作技巧，使他的作文能力大幅提升。同時蘇老師強調適性發展，讓每位同學都能勇於發表自己想法，帶起班上同學多元討論風氣。他表示在就學生涯，最好時光就是在暨大語文實驗班就讀的時候。

(中時 )