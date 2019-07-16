孫賢周飾演為了家人不惜成為惡魔的宋會長，在《正義之刃》展現名演技。（圖／龍華電視提供）

男神崔振赫過去參加選秀節目出道，最近他參加演出《正義之刃》，受訪時爆雷說：「當我看了劇本就覺得很有意思，李泰京這個角色雖然一開始可能會受到眾人責罵，但是故事劇情非常震撼，也有挑戰性，尤其聽到孫賢周前輩要出演，我想一定要參與。前輩後來也說因為我出演他才確定出演的。聽到這番話讓我的內心是很感動和激動。」

2006年崔振赫從《明星發掘大賽》的選秀節目在6000人中脫穎而出，以第一名之姿出道，當時他在節目上說：「想成為用心來說話的演員。」直到2013年飾演了《繼承者們》李敏鎬的哥哥，大家才開始知道他的名字，這期間接演不同角色，慢慢磨練演技，讓觀眾沉浸在他飾演的角色，尤其是他的愛情劇，初心始終不變，也讓很多演員都想和他合作。

《正義之刃》是崔振赫首次挑戰律師的角色，他認為「泰京的感情逐漸變化」是一大看點，剛開始可能很難理解他的感情，是一個具有壞男人魅力的角色，但隨著劇情的發展，墮落的律師泰京到底隱藏了什麼面貌？在被金錢和權力所誘惑之前，泰京唯一的欲望就是為弟弟復仇；只是泰京真能揭開在弟弟冤死之後隱藏的真相嗎？可以感受到劇本的緊張感和驚險感，並將每個角色的故事傳遞給觀眾。

《正義之刃》將於7月18日起，手機追劇不間斷「歡樂看FainTV」，每周四、五同步韓國。請鎖定8月10日起，每周六日下午兩點在MOD 354頻道《龍華影劇台》，全台電視首播。

(中時電子報)