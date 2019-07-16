綜合陸媒報導，大陸國家發改委新聞發言人孟瑋表示，堅決不搞「大水漫灌」，切實防範地方政府隱性債務風險。下一步，發改委將精準聚焦補短板重點領域，進一步健全完善協調機制，加強重大項目儲備，抓緊推進重大項目開工建設，加強項目資金保障，促進民間投資持續健康發展，持續深化投資領域「放管服」改革，做好穩投資各項重點工作。

另外，孟瑋表示，有關部門將於第三季開展鋼鐵、煤炭領域淘汰落後和化解過剩產能工作督導檢查，堅決防止已退出產能死灰復燃。

(工商 )