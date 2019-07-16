陸發改委：防範地方政府隱性債務風險 12:572019/07/16 工商 黃欣 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 綜合陸媒報導，大陸國家發改委新聞發言人孟瑋表示，堅決不搞「大水漫灌」，切實防範地方政府隱性債務風險。下一步，發改委將精準聚焦補短板重點領域，進一步健全完善協調機制，加強重大項目儲備，抓緊推進重大項目開工建設，加強項目資金保障，促進民間投資持續健康發展，持續深化投資領域「放管服」改革，做好穩投資各項重點工作。 另外，孟瑋表示，有關部門將於第三季開展鋼鐵、煤炭領域淘汰落後和化解過剩產能工作督導檢查，堅決防止已退出產能死灰復燃。 (工商 ) #投資 #領域 #項目 #重點 #地方政府 也許您會感興趣 推薦閱讀 中捷兩基地招商 總銷上看230億 04:102019/07/12 產業．科技 元大期 H2營運添活水 04:102019/07/12 證券．權證 降低投資風險 首選組合基金 04:102019/07/12 投資理財 淡馬錫大陸投資總額逾人民幣4千億元 16:132019/07/12 財經 富邦公司治理ETF 結合全球投資新趨勢+新主流 10:032019/07/15 財經 櫃買中心7/16再添二檔債券ETF新兵 17:422019/07/15 財經 國發基金 加碼養獨角獸 04:102019/07/16 財經要聞 兆豐證 獲公平待客評核券商第二名 04:102019/07/16 證券．權證 國外指數期貨贏家專欄－美道瓊 逢低承接操作 04:102019/07/16 證券．權證 群益全民退休基金 樂退好幫手 04:102019/07/16 產業特刊 兩岸熱門新聞 專家憂綠或羅織罪名 逼藍換將 - 焦點新聞 - 旺報 陸媒：韓國瑜初選勝出 延續九合一氣勢 - 兩岸 - 中時 上海公安證實台分析師被捕 公布刑拘3人姓名 - 兩岸 - 中時 副手人選 學者：張善政能幫韓加分 - 焦點新聞 - 旺報 模擬對台作戰 陸朱日和演習開打 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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