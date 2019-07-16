人行重啟人民幣1,600億元逆回購 12:572019/07/16 工商 黃欣 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中國人民銀行16日表示，公開市場將進行人民幣（下同）1,600億元的7天期逆回購（附賣回）操作，此前連續16日暫停操作。 人行表示，為對沖稅期高峰等因素的影響，16日開展1,600億元逆回購操作。由於16日無逆回購到期，單日實現等額淨投放。 路透統計，本周公開市場無逆回購到期，此前人行已連續3周無操作。上周六（13日）到期的1,885億元MLF（中期借貸便利），順延至周一完成資金回籠。 (工商 ) #操作 #到期 #人行 #公開市場 #人民幣 也許您會感興趣 推薦閱讀 人行辦公廳主任：人民幣及虛擬貨幣都需監管 17:562019/07/12 財經 人行逆回購連停15天 流動性總量降 04:092019/07/13 焦點新聞 嘉義市城鎮之心計畫 改善東區人行空間及水環境 18:422019/07/14 政治 目標到期基金 全球掀熱潮 04:102019/07/15 投資理財 國民黨民調揭曉 法人：操作視個股基本面 11:292019/07/15 財經 高比率投資等級債券 抗波動利器 15:442019/07/15 財經 無「利」可圖 6月人民幣存款64月新低 17:422019/07/15 財經 資金轉進高收益標的 人民幣存款餘額 64個月新低 04:102019/07/16 財經要聞 人行警告：人臉支付存風險 04:102019/07/16 全球財經 國外指數期貨贏家專欄－美道瓊 逢低承接操作 04:102019/07/16 證券．權證 兩岸熱門新聞 專家憂綠或羅織罪名 逼藍換將 - 焦點新聞 - 旺報 陸媒：韓國瑜初選勝出 延續九合一氣勢 - 兩岸 - 中時 上海公安證實台分析師被捕 公布刑拘3人姓名 - 兩岸 - 中時 副手人選 學者：張善政能幫韓加分 - 焦點新聞 - 旺報 模擬對台作戰 陸朱日和演習開打 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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