中國人民銀行16日表示，公開市場將進行人民幣（下同）1,600億元的7天期逆回購（附賣回）操作，此前連續16日暫停操作。

人行表示，為對沖稅期高峰等因素的影響，16日開展1,600億元逆回購操作。由於16日無逆回購到期，單日實現等額淨投放。

路透統計，本周公開市場無逆回購到期，此前人行已連續3周無操作。上周六（13日）到期的1,885億元MLF（中期借貸便利），順延至周一完成資金回籠。

(工商 )

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