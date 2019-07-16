韓國瑜初選勝出 張智倫呼籲：團結一心 12:532019/07/16 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 賢清文教基金會執行長張智倫呼籲，「團結一心，才能重返執政。」（葉書宏翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長韓國瑜以44.8％的支持度贏得國民黨總統初選，賢清文教基金會執行長張智倫表示，恭喜韓國瑜以44.805％的民調支持度勝出，這是一場君子之爭，大家都展現了現代民主應有的風度，他也呼籲，「團結一心，才能重返執政。」 張智倫提到，初選結束後，才是挑戰真正的開始，前方還有許多困難與考驗，任重而道遠，唯有團結一心，才能通往勝選之路！未來自己也會在繼續努力，堅守崗位，為中華民國爭取光明的未來。 (中時 ) #初選 #韓國瑜 #支持度 #未來 #呼籲 也許您會感興趣 推薦閱讀 黑韓卡韓、假民調為何全無效？ 04:102019/07/15 論壇廣場 藍將公布初選 網：韓黑崩潰的一天 08:202019/07/15 政治 藍初選五家民調結果 數據全公布 11:122019/07/15 政治 帶職參選？韓：市長責任不敢忘懷 12:102019/07/15 政治 周錫瑋：民意支持韓國瑜選總統 他最具正當性 12:102019/07/15 政治 韓大勝郭 黃暐瀚稱理由有兩點 14:452019/07/15 政治 韓國瑜重申帶職參選總統 力促黨內參賽者團結 21:072019/07/15 政治 專家憂綠或羅織罪名 逼藍換將 04:092019/07/16 焦點新聞 新聞透視》初選勝出是一時 重頭戲在大選！入主總統府 韓面臨5大挑戰 04:102019/07/16 政治要聞 韓國瑜副手4條件 胡幼偉：這點違背韓粉會反 11:352019/07/16 政治 政治熱門新聞 動人！藍初選公布 吳敦義對她點名致謝 - 政治 韓不再需要證明自己最強！黃暐瀚8字神解 - 政治 韓粉僅200萬？學者打臉：是906萬！ - 政治 韓出線將丟高雄？網：川哥穩了！ - 政治 韓國瑜大贏17％ 名嘴們竟大驚 - 新聞 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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