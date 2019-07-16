高雄市長韓國瑜以44.8％的支持度贏得國民黨總統初選，賢清文教基金會執行長張智倫表示，恭喜韓國瑜以44.805％的民調支持度勝出，這是一場君子之爭，大家都展現了現代民主應有的風度，他也呼籲，「團結一心，才能重返執政。」

張智倫提到，初選結束後，才是挑戰真正的開始，前方還有許多困難與考驗，任重而道遠，唯有團結一心，才能通往勝選之路！未來自己也會在繼續努力，堅守崗位，為中華民國爭取光明的未來。

(中時 )