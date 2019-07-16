歡慶創校百周年，國立中興大學去年即在校內舉辦視覺設計票選，選出「百年紀念立體裝置」造型，16日上午對外亮相即吸引許多人拍照，校方並舉辦「拍照打卡上傳抽獎」活動，有機會抽中免費高鐵車票。

亮紅色、寫著「100」的造型裝置矗立在興大校門口，中間則以白色字體寫著「NCHU since 1919」，中興大學校長薛富盛說，這座裝置藝術的意涵簡單明瞭，展現創校百年、又將學校名字簡寫即創校年呈現出來，象徵興大誠樸精勤的特質，也展露邁向新世紀的精神。

為慶祝創校百年，興大從去年起即開始籌備，並進行校內徵件、票選，才決定以這座取名「立基100，突破100，超越100」的裝置藝術為百年校慶形象，校方說，即日起只要在百年裝置前拍照打卡並上傳興大臉書，即可參加抽獎，總計有40張高鐵免費車票、40張5折兌換券要送給民眾。

薛富盛強調，迎接創校百周年，下學期開始將舉辦一系列活動，除將邀校友返校同慶，也計畫與今年同樣創校百年的台中科大、台中女中共同慶祝。

(中時 )