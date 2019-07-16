2020總統選戰再前進一步！昨國民黨黨內初選結果出爐，最激烈的「韓郭之爭」，韓國瑜以44.8%支持度，大贏鴻海創辦人郭台銘，將代表國民黨角逐本屆總統選戰，挑戰尋求連任的總統蔡英文，而之前曾在臉書直播中淚崩痛訴因挺韓而遭某節目踢出的名嘴許聖梅，昨又開直播，這回一吐怨氣，終於破涕為笑。

日前名嘴許聖梅在直播中跟粉絲哭訴，自己堅持挺韓非但沒發大財，甚至丟了工作，被從某節目班底名單剃除，讓她難過得大哭數日，但仍不改支持韓國瑜的心意，而如今韓國瑜從國民黨黨內初選中勝出，許聖梅也開直播慶祝，表示：「這是我們韓家軍生死存亡的保衛戰，給我們韓家軍拍拍手！」，終於能舒心展笑顏。

另外，許聖梅藉機會酸郭董，說受不了他為初選猛下廣告簡直「鋪天蓋地」，如今韓贏郭，讓她感到欣慰，但也不忘提醒韓粉，「現在整個社會充斥著一股殲滅韓家軍的氛圍！大家都把我們汙名化了，都在羞辱韓家軍」，同時加碼表態自己的未來意向，「我當然不會投小英(總統蔡英文)」，正式表態。

(中時電子報)