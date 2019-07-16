台北市工務局衛生下水道工程處技工傅彥斌，被控於去年進行廠站與災難設備維護標案時，收受廠商賄賂，另廠商為節省成本涉虛報人力。台北地檢署今依貪汙治罪條例、詐欺、偽造文書罪起訴傅、大譽環境公司負責人吳東錦、員工楊兆麟3人。

檢廉查出，2017、2018年的標案均由大譽得標，今年1月9日，傅與吳相約一處超商碰面，交付現金4萬元。

此外，吳在2018年4月至今年3月間，吳為節省人力成本及支出400多萬元，以曾投過履歷的個人資料，偽造人頭填充班表，以符合契約規定的24小時三班制標準，其實並無足夠人數去各抽水站輪流進行操作、維護、災防等措施。

3月21日，北檢指揮廉政署搜索大譽環境公司、北市府工務局衛生下水道工程處等處，約談傅等8人到案。檢方複訊後，聲押禁見傅、吳2人獲准，楊以10萬元交保。

檢方調查時，吳、傅坦承犯行，吳辯稱是為讓每位員工多賺一點，才會調整班表，讓每人可賺得6萬多元月薪，檢方認定吳、傅涉及行、收賄；吳與楊另涉偽造文書、詐欺罪。

(中時 )