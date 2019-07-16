據今年年初公布的勞保精算報告中指出，勞保基金將在2026年破產，勞動部部長許銘春今天表示，雖然目前勞保的年金改革法案尚未通過立法院，但將在明年撥補200億給勞保基金。至於未來每年都會有200億撥補？她僅說，在法案通過之前會視情況考量。

據勞工保險條例部分條文修正草案中指出「…由中央主管機關撥補之，每年撥補金額不得低於新臺幣二百億元。」、「勞工保險之財務，由中央政府負最後支付責任。」但目前該草案仍躺在立法院，如勞工保險條例未在下個會期通過，會因「屆期不續審」遭立法院退回行政院重新再送。

許銘春表示，勞工年改法案攸關1041萬名勞工的退休生活，朝野都很慎重，但面對勞保的財務結構，無論是政府、立法院及社會各界都認為要面對，撥補200億無法完整解決勞保財務結構的問題，但讓年金能夠永續才是對1041萬勞工負責任的態度。

至於如果法案未通過前，每年都會撥補200億？許銘春說，要看每年的情形，有時候財政狀況OK的、有時候是短促。

勞保局局長鄧明斌說明，目前勞保條例的改革方向包括採計時間拉長至180個月、政府每年撥補至少200億、政府負最後支付責任等；討論時也有討論到是否要增加費率，但雇主團體認為如要增加費率就要檢討負擔比率，如果由政府多負擔1成，每年就要增加300億的支出，目前也仍待討論。

(中時 )