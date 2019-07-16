鶯歌陶博館首創的「夏日泥巴藝術季」16日開幕，其中由創作者游忠平創作的《我愛超級美人魚》為4公尺高的美人魚泥雕。（許哲瑗攝）

鶯歌陶博館首創的「夏日泥巴藝術季」16日開幕，其中由創作者游忠平創作的《我愛超級美人魚》為4公尺高的美人魚泥雕。（許哲瑗攝）

文化局長蔡佳芬將特製的陶瓷貝殼鑲在藝術家遊忠平作品《我愛超級美人魚》頭飾上，象徵泥巴藝術季順利揭幕。（許哲瑗攝）

鶯歌陶博館首創的「夏日泥巴藝術季」16日開幕，規畫泥漿彩繪、泥塑大賽、動力沙體驗等系列活動。（許哲瑗攝）

新北市鶯歌陶博館首創的「夏日泥巴藝術季」16日開幕，以泥彩為素材打造4公尺的美人魚、兇猛暴龍、神秘艾摩神像以及巨大蟾蜍等，共9件泥雕大型藝術，並規畫泥漿彩繪、泥塑大賽、動力沙體驗等系列活動，另館外的戲水區也重新整修開放；文化局長蔡佳芬揭幕表示，泥巴是許多人兒時回憶，這次融入各式素材變化，可觸摸也可乘坐，讓現代孩子親近大自然最原始的素材。

開幕儀式邀請到鶯歌在地舞團「雅婷舞集」及街頭藝人「JUNGLE行為藝術」驚喜現身，帶來精彩熱力舞蹈，蔡佳芬將特製的陶瓷貝殼鑲在藝術家遊忠平作品《我愛超級美人魚》頭飾上，象徵泥巴藝術季順利揭幕。

蔡佳芬致詞表示，小時候最愛就是捏泥巴、做泥球，不同黏度的泥質呈現不同特性，像是比較硬的丟到人特別痛，比較粉的丟到一半會散開，至今仍印象深刻，現代小孩對泥土很陌生，這次看到藝術家以泥土為材料，融入各式創意創作，作品千變萬化，值得一窺除了泥巴雕像外，還可以猜測添加哪種素材，視覺效果震撼，將成為打卡熱點。

《我愛超級美人魚》創作者游忠平介紹，為了融入夏季玩水的氣氛，打造以天使般的翅膀、孔雀開屏尾巴的美人魚，右手比愛心手指、左手揮手表歡迎，不只可在空中自由翱翔，也能在水裡悠遊穿梭，彷彿載著孩子實踐夢想。

游忠平說，創作初期考量泥塑若沒定期澆水，易乾易碎，特別融入保麗龍的輕盈、石膏及鋼筋的穩固，耗時1個半月，終於打造出高達4公尺的作品，可乘坐也可觸摸，期待未來有更多作品誕生。

陶博館指出，夏日泥巴季邀請到游忠平、謝嘉亨、許明香、李善愔、林義傑、黃偉茜、陳元杉、梁佑華及侯春廷等9位藝術家，創作8件作品，包括美人魚、火車、各國建築串燒、巨型蟾蜍、暴龍及神秘艾摩石像等，並安排泥漿彩繪、動力沙、泥塑大賽、泥雕體驗營、不動雕像街頭藝人演出等系列活動，展期至9月1日。

陶博館表示，除了夏日泥巴藝術季外，位於陶瓷藝術園區水廣場的戲水區也同步開放至10月13日，全新的馬賽克地磚及人工草皮，提供大眾更安全、更舒適的遊憩空間，戲水區旁的草坪野餐區、窯烤美食區、陶瓷體驗區、大型沙坑區及位於室內的小陶窩親子遊憩區等也相當推薦，歡迎有興趣的民眾把握機會前來。

(中時 )