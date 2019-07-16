雲林縣斗南鎮農會越光米出口澳洲，上午首批封櫃，雲林縣長張麗善將秧苗交給斗南鎮農會總幹事張燕容(左二、三)，象徵好技術生生不息傳承。(許素惠攝)

雲林縣斗南鎮農會越光米出口澳洲，上午首批封櫃啟航。(許素惠攝)

雲林縣斗南鎮農會越光米打出名號，獲得歐美等國消費者青睞，又成功打入澳洲市場，預計每月將出口36公噸到澳洲，首批在上午封櫃，雲林縣長張麗善開心雲林良品在國際市場大有斬獲。

張麗善表示，縣府及雲林農產物流中心、各鄉鎮市農會共同整合縣內優質農產品，積極開發市場，提升品質，行銷雲林良品，其中稻米總產量與穩定品質居全國之冠，獲得國內外消費者肯定。

首批出口澳洲的2個20呎貨櫃上午封櫃，屆時在澳洲雪梨及墨爾本等共10大品牌超市都能買得到台灣的好米。

斗南鎮農會總幹事張燕容指出，該農會已連續3年榮獲農委會公開市場抽樣競賽精饌米殊榮，斗南越光米更於2018年榮獲台灣地區越光米第一名，該產區為農委會績優集團契作區，具有專業田間控管與輔導機制，為了增加雲林好米的競爭力，投資3億多元，比照日本精米工場建構具國際等級，可以進行專業外銷的精米工場（糧食工廠），這些都是獲得澳洲貿易商青睞的原因。

張燕容說，除了澳洲，英、德、美、香港、澳門、新加坡、荷蘭等，也都有收穫，將陸續出口。

雲林農產物流中心總經理張有擇表示，計畫生產是穩定產銷最重要的關鍵，取得通路後經由契作管理讓產銷安穩，農友才有穩定收入，進而引導更多青農回農。

(中時 )