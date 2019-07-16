《最強送貨員》請到「國民惡女」李幼梨客串兩集，不僅為戲加分，還加速了男女主角的感情，李丹雅（蔡秀彬 飾）擔心男朋友崔強洙（高庚杓 飾）被姐姐級的劉娜英（李幼梨 飾）勾引，借酒壯膽、衣著火辣，直衝辦公室破壞兩人相處，此劇是蔡秀彬從影以來第一次穿上短裙和裝扮成熟。

高庚杓已出道7年，曾經在訪問提到自己個性非常真性情，不喜歡刻意討好，珍惜每一次的演出，之前因為可以上《花樣青春-非洲篇》而在節目大哭，《最強送貨員》是他首部電視劇主演，崔強洙的個性和他本人100%完全相似，愛管閒事，就像是演自己，最令人羨慕的是私底下和朴寶劍是好朋友，連之前合作過林秀晶也為他做應援。現場的工作人員也毫不吝嗇地稱讚說因和蔡秀彬年齡相似，擁有絕佳默契和化學反應。

金善浩和高媛熙這對情侶，從不打不相似，到最後兩人相戀，金善浩飾演夢想飛翔的被拋棄的皇太子吳真奎，因為舞台劇出身展現了高度的演技。高媛熙將天真不懂事的金湯匙李智允一角生動地演繹出來，使角色魅力倍增。兩人之後在《妳的管家》的合作，金善浩就是飾演讓高媛熙幫忙顧家、顧狗的前男友。

《最強送貨員》講述懷抱夢想與希望的年輕外送員，面對讓人絕望的社會環境，堅持不放棄，傳遞正能量的熱血追夢故事。《最強送貨員》將於7月16日起，週一至週四晚間八點半，龍華偶像台MOD353頻道，全台電視首播。

(中時電子報)