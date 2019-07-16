29歲張姓男子與綽號「黑狗」男子發生糾紛結怨，他凌晨持改造手槍到某藝品店，朝鐵門開2槍恐嚇逃逸。特別的是張男心思縝密，犯案過程連換5輛計程車，還一路迂迴徒步繞行、2度換裝，仍被警循線查獲，台中地檢署依違反槍砲彈藥刀械管制條例起訴。

起訴書指出，張男在2016年間以新台幣2萬元的代價向綽號「阿發」男子，購入改造手槍1支及多顆子彈。他在2019年2月28日晚間將槍彈置放不知情的友人車內，將車開進自己位於台中市南屯區住處社區。

張男隔天凌晨零時30分，將車開到北區錦祥街巷弄內，在車內換裝，改穿戴黑色帽T、長褲、口罩、球鞋，並手持1只塑膠袋，徒步離開；走到進化路附近搭乘第1輛小黃，前往三民路、民族路口下車；再步行走到中華路及民權路口，換搭第2輛小黃，到北屯區下車，在凌晨1時53分徒步走到某家藝品店，持改造手槍朝鐵門連開2槍，徒步逃離現場。

張男開槍後，走到北屯區崇德路附近，丟掉裝有子彈的塑膠袋，在凌晨2時許搭上第3輛小黃，到福星路附近下車；在附近巷弄內繞行後，轉搭第4輛小黃，到東山路一帶下車；又在附近徒步繞行後，再搭第5輛小黃返回錦祥街停車處，進入車內換裝後，凌晨4時24分開車返回住處。

張男犯案過程共5度更換小黃、2度換裝，仍被警方循線拘提到案，警方並起訴犯案槍彈。張男供稱，他與「黑狗」發生糾紛，才到藝品店開槍。

(中時 )