氣象局表示，菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，估計最快下午發展成輕度颱風丹娜絲，晚上發布海上颱風警報。若準颱風持續往台灣靠近，有可能明天白天發布陸上警報，而颱風中心也有機會接近台灣陸地，不排除登陸的可能。

受到準颱風的影響，氣象局預估明天花蓮、台東就有斷斷續續降雨，但中部以北反而因為過山沉降，將會出現高溫。周四、五則是準颱風影響最明顯的時候，全台都有雨，中南部與花東則有大雨或豪雨，花東與南部更有豪雨以上的降雨。

天氣風險公司預估，如果熱低壓外圍環流型態完整，最快今天下午發展為輕度颱風「丹娜絲」。以目前的預報路徑來看已有調整，應以直接侵襲台灣的機會較高。周三要留意颱風警報，周四、周五直接影響或最接近台灣，南部、東部為影響熱區，雨的影響要大於風。

天氣風險公司強調，周三準颱風更接近後，北轉的角度將是關鍵；會不會登陸台灣，明天會有更明確的答案。

「丹娜絲」最快下午生成 今晚恐發海警不排除登陸

(中時 )