衛生福利部於今(16)日上午舉辦「第5屆優良暨資深典範醫事人員頒獎」，公開表揚對於守護民眾健康有卓著貢獻的醫事與社工人員，獲得「閃亮新人獎」的黃盈穎皮膚黝黑格外引人矚目，因為她是愛衝浪的比基尼藥師。

今年共有64人獲獎主要來自衛福部27家醫院2815名的藥師、檢驗師、放射師、職能治療師、營養師、呼吸治療師、語言治療師等11類職業別足為表率的楷模，分別獲得「資深典範獎」、「優良獎」與「閃亮新人獎」3種獎項。

2年前離開台北南下恆春旅遊醫院工作的黃盈穎藥師表示，她一開始非常不能適應，恆春的交通、購物、看電影相當不便，花了半年時間調適自己的心態，生活得很掙扎，現在總算都調好了。

黃盈穎未滿30歲就想要回到家鄉工作，原因是在台北有了受訓、工作的經驗後，想要回去自己的家鄉服務，想要照顧家鄉的居民與家人是較大部的因素，另一個原因是衝浪、潛水方便。

經常穿著比基尼從事水上運動的黃盈穎表示，玩水是自己的興趣，在這裡工作與休閒都能得心應手，上下班輕鬆不會緊繃心情。有時在海邊碰到服務過的病人，病人會發出疑問：「好像很眼熟？」

另外，榮獲「資深典範獎」的花蓮醫院藥師黃彩雲在藥事業務迄今26年，認真執行藥庫管理業務，榮獲部醫優良評比，為了提升美沙冬照顧品質，她每年修習美沙冬替代療法課程，協助藥癮病人回歸正常生活。

黃彩雲就是一片彩色雲朵停留在中央山脈的花蓮端，她說，學校畢業後實習、工作都在花蓮，一待就是30年，沒有離開花蓮，她笑說：「最大原因是找到好男人！」在花蓮工作充滿人情味，黃彩雲認為花蓮更需要醫藥專業人員服務，她要做退休為止。

(中時 )