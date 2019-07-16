新南路間的商業區。（陳世宗翻攝）

台中市108年土地公告現值平均上漲0.96％，大里、霧峰、烏日等屯區調漲幅度略低於全市平均值屬微幅上漲。市議員李天生說，各區「地王」分別是大里區中興路二段（東榮路、新南路間）商業區、霧峰區第一公有市場與中正路交接口商業區、烏日區興祥街與中山路交叉口住宅區。

市府地政局統計，108年土地公告現值以北屯區調漲3.47％排名第一，其次依序為后里區1.54％、西區1.00％；台中市「地王」由西屯區惠國段93地號新光三越百貨公司蟬聯，土地現值每平方公尺68萬元，每坪約224.8萬元。屯區部分調漲幅度分別為大里區0.87％、烏日區0.78％、霧峰區0.44％。

李天生指出，經大里地政事務所調查，屯區最高地價區段為，大里區中興路二段（東榮路、新南路間）商業區，公告土地現值每平方公尺9萬6400元；霧峰區第一公有市場與中正路交接口店住宅之商業區，公告土地現值每平方公尺6萬1000元；烏日區興祥街與中山路交叉口住宅區，公告土地現值每平方公尺8萬4600元。

最低地價區段分別為，大里竹子坑營區東側、車籠埔段東南側的山坡地保育區，公告土地現值每平方公尺1200元；霧峰桐林段，東臨南投縣山區一帶國土保安用地，公告土地現值每平方公尺200元；烏日烏溪與貓羅溪交會處之河川區，公告土地現值每平方公尺1800元。

大里地政事務所主任林至真說，轄區內計有大里第15期市地重畫、大康橋計畫、中台灣影視基地、軟體科學園區、光正社會住宅、捷運綠線、前竹及九德區段徵收等重大建設；去年度不動產買賣移轉登記數量，依統計，依序為大里、烏日及霧峰，不過整體交易行情持平，並沒有特殊漲跌的情形。

李天生強調，公告土地現值是政府辦理土地產權移轉時，政府課徵土地增值稅、遺產稅、贈與稅、設定典權及徵收私有土地補償地價的計算依據。公告土地現值每年公布一次，台中市108年調整後的公告土地現值占市價百分比為90.30％。

(中時 )