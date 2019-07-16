想看英超勁旅免熬夜！兩年一度的英超亞洲盃（Premier League Asia Trophy）17日在南京奧林匹克體育中心點燃戰火，英超冠軍由「丁丁」德布勞內（Kevin de Bruyne）領軍，將與西漢姆聯、紐卡索聯、狼隊捉對廝殺，決定誰能打入20日在上海虹口體育場的冠軍決賽，台灣由ELEVEN SPORTS直播這4場精彩賽事。

英超亞洲盃從2003年開始舉辦迄今，兩年一度，讓亞洲球迷有機會直擊英超勁旅的丰采。但前7屆都是邀來3支英超球隊，加上1支東道主的國家隊或俱樂部進行較量，前年在香港首度邀來4支英超球隊，本屆也是如此，並是英超亞洲盃相隔10年再度於中國大陸舉辦，搶先預覽8月10日開踢的英超新賽季。

曼城上季以1分之差氣走利物浦，衛冕英超冠軍，並贏得社區盾、聯賽盃與足總盃冠軍，成為英格蘭足球史上首支包辦所有國內賽事冠軍的勁旅。這是曼城第3次參加英超亞洲盃，曾於2013年奪冠。「喜鵲」紐卡索聯是繼2003年之後再度參賽，西漢姆聯曾於2009年造訪北京，狼隊則是首次在這個賽事亮相。

雖然少了剛踢完美洲盃的阿根廷前鋒阿圭羅（Sergio Aguero），曼城亞洲行依舊星光閃閃，除了德布勞內，還有大衛席爾瓦（David Silva）、史特林（Raheem Sterling）、B.席爾瓦（Bernardo Silva）等好手助陣。

曼城將在台灣時間17日晚間8時半對決「榔頭」西漢姆聯，西漢姆聯由墨西哥「小豌豆」J.賀南德茲（Javier Hernández）與烏克蘭邊鋒亞莫連柯（Andriy Yarmolenko）領軍；紐卡索聯有南韓國腳奇誠庸，將對上由內維斯（Ruben Neves）領軍、創下隊史英超最佳名次的狼隊，開賽時間為晚間6時。

(中時電子報)