朱姓男子去年12月間，和許姓男子在街邊爭吵，朱隨口罵了一句「你是神經病，警察不會受理的」，許男不甘無端被罵氣得提告，案經檢方以公然侮辱罪起訴，案經台北地方法院審理，朱男未到庭，法官認為他辱罵許男，足以貶損許的人格及社會評價，雖未到庭，仍可依一造辯論審結，判朱罰金2000元。

去年年12月13日下午4 時5分許，朱在萬華龍山寺附近路邊騎樓前，因細故與許男發生口角爭執，許當時拿出手機拍照蒐證，朱見狀脫口就說「你是神經病，警察不會受理」。許不甘被罵神經病，事後報警，朱被移送北檢偵查起訴。

北院開庭時，朱一度出庭表示，因提告的許男，事發當時無理取鬧，亂拍照，還說要告他，才會說「你不要神經病，警察不會受理」。

法官認為依刑訴法306 條規定，應判拘役、罰金或應諭知免刑或無罪的案件，被告經合法傳喚無正當理由不到庭，可不待其陳述逕行判決。本件被告朱男經合法傳喚，未在審理程序到庭，可不待他到庭陳述，逕行一造辯論判決，朱確實辱罵許是神經病，構成公然侮辱罪，判他罰金2000元。本案可上訴。

(中時 )