英國《BBC》報導，三年前英國工業基地「謝菲爾德」與大陸「四川國棟建築公司」簽訂10億英鎊的長期投資協議。但日前，謝菲爾德市議員9日宣布，這個協議已經「死亡」。報導稱，這個結局凸顯出三年來陸英關係在英國脫歐、陸美貿易戰等因素影響下的起伏，英國甚至不得不在陸美博弈中做出選擇。

對於陸英雙方解除協議，謝菲爾德市投資內閣成員伊克巴爾議員稱，對此並無遺憾，因為這一項目前期推廣給城市帶來了「更廣的收益」，很多謝菲爾德的商家獲得了來自大陸的合同，這座英國城市也保有倫敦以外最多的大陸學生群體，吸引了眾多大陸遊客。

謝菲爾德與四川國棟建築公司於2016年達成了一份為期60年的合同，並在3年內對首批5個項目投資2.2億英鎊。簽約時，謝菲爾德市議長多爾稱，這個項目將讓謝菲爾德將在未來很多年看到「利益與成就」。

批評者稱謝菲爾德政府是浪費公帑以「追逐虛假的承諾」。四川國棟在和謝菲爾德市正式簽署協議前幾天，計劃又突然改變。四川國棟方面稱，投資不再來自受股東控制的公共有限公司，而是來自他們的母公司國棟建築集團，這是受國棟集團董事長王春明控制的私人公司。王春明稱，這是為了避免繁瑣的官僚手續。

當時，謝菲爾德與四川國棟達成合作的項目，為了契合大陸和英國的政治訴求。2014年，時任英國首相卡梅倫政府提出「北方經濟引擎」計劃。卡梅倫當時表示，英國振興北方經濟的項目正在積蓄力量，現在「又得到了中國的支持」。

在計劃提出後不久，英國時任財長奧斯本帶領曼徹斯特、謝菲爾德等許多北方城市政企人士訪問大陸。最後一站就是四川國棟所在地成都。

對於，英國謝菲爾德市與四川國棟雙方終止協議。《BBC》報導稱，這個結局也凸顯出三年來陸英關係在英國脫歐、陸美貿易戰等因素影響下的起伏，英國甚至不得不正在陸美博弈中做出選擇。

(中時 )