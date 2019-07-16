紐西蘭有2隻小藍企鵝膽大包天，昨（15）日擅闖壽司店築巢被捕獲釋後，當天稍晚又返回壽司店繼續築巢，當場人贓俱獲，二度遭逮。
紐西蘭國家廣播電台（Radio New Zealand）報導，15日清晨6時30分左右，2隻走路搖搖晃晃的小藍企鵝被發現出沒在紐西蘭首都威靈頓火車站旁的一間壽司店，時值紐西蘭進入冬季，當地氣溫約僅攝氏10度上下，企鵝就躲在壽司店樓下溫暖的烤架下方縫隙。
店家發現後馬上報警處理，員警暫時拘留了這2隻不速之客，隨後將牠們放生回威靈頓港（Wellington Harbour）。
不料當天傍晚，紐西蘭保育部（Department of Conservation）又收到壽司店老闆林隆（Long Lin，暫譯）通報，說這2隻小傢伙穿越繁忙的馬路，再度闖進壽司店築巢。林隆說，他並不想就這樣讓這2隻不速之客跑掉，所以拿了一些店裡新鮮的優質鮭魚引誘牠們出來，其中一隻出來後先被他抓住，接著另外一隻也跟著跑出來，顯然是在找牠的伴侶，結果也被逮個正著。
林隆抱怨這傢伙實際上試圖要咬他，胸口上因此多了一些咬痕，不過他仍然覺得整件事相當不可置信。
壽司店員工茉瑞絲（Wini Morris）也描述自己聽到這2隻企鵝在烤架底下發出咕咕聲，「這真的很瘋狂，居然有企鵝在自己的店裡露營，不過我覺得這真的很可愛，牠們鐵定嚇壞了。」
當地企鵝專家及保育部人員倫柏（Mike Rumble）隨後帶著誘捕網及盒子出現在店裡，並將2隻小傢伙逮捕歸案，保育人員已經為牠們尋覓好另一個能夠築巢的新家，不過倫柏說，企鵝的天性就是牠們總會回到先前可能築巢的地點築巢，因此如果後續壽司店老闆再打電話通報，他一點也不會意外。報導指出，終身伴侶制的小藍企鵝儘管離婚率和人類不相上下，但是對於過去築巢地點的忠誠度卻是相當高。
小藍企鵝常見於澳洲南部及紐西蘭海岸，牠們通常出沒於威靈頓港，這是當地頭一次聽見這類企鵝穿越車潮、在車站附近築巢。保育人員指出，再過一個月小藍企鵝就要進入交配期，這2隻不速之客顯然是在尋找適合的地點築巢、下蛋。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。