紐西蘭有2隻小藍企鵝膽大包天，昨（15）日擅闖壽司店築巢被捕獲釋後，當天稍晚又返回壽司店繼續築巢，當場人贓俱獲，二度遭逮。

紐西蘭首都威靈頓車站附近一間壽司店15日發現2隻小藍企鵝在店內築巢，當局逮捕放生後，當天稍晚企鵝再度回到店裡繼續築巢，逼得保育人員再出動，並為牠們另尋安全築巢地點。

紐西蘭國家廣播電台（Radio New Zealand）報導，15日清晨6時30分左右，2隻走路搖搖晃晃的小藍企鵝被發現出沒在紐西蘭首都威靈頓火車站旁的一間壽司店，時值紐西蘭進入冬季，當地氣溫約僅攝氏10度上下，企鵝就躲在壽司店樓下溫暖的烤架下方縫隙。

Department of Conservation rangers are on high alert for 'penguin call-outs' after they've been spotted waddling around Wellington.https://t.co/KAvT1WGsk5 — RNZ (@radionz) 2019年7月15日

店家發現後馬上報警處理，員警暫時拘留了這2隻不速之客，隨後將牠們放生回威靈頓港（Wellington Harbour）。

不料當天傍晚，紐西蘭保育部（Department of Conservation）又收到壽司店老闆林隆（Long Lin，暫譯）通報，說這2隻小傢伙穿越繁忙的馬路，再度闖進壽司店築巢。林隆說，他並不想就這樣讓這2隻不速之客跑掉，所以拿了一些店裡新鮮的優質鮭魚引誘牠們出來，其中一隻出來後先被他抓住，接著另外一隻也跟著跑出來，顯然是在找牠的伴侶，結果也被逮個正著。

林隆抱怨這傢伙實際上試圖要咬他，胸口上因此多了一些咬痕，不過他仍然覺得整件事相當不可置信。

壽司店員工茉瑞絲（Wini Morris）也描述自己聽到這2隻企鵝在烤架底下發出咕咕聲，「這真的很瘋狂，居然有企鵝在自己的店裡露營，不過我覺得這真的很可愛，牠們鐵定嚇壞了。」

當地企鵝專家及保育部人員倫柏（Mike Rumble）隨後帶著誘捕網及盒子出現在店裡，並將2隻小傢伙逮捕歸案，保育人員已經為牠們尋覓好另一個能夠築巢的新家，不過倫柏說，企鵝的天性就是牠們總會回到先前可能築巢的地點築巢，因此如果後續壽司店老闆再打電話通報，他一點也不會意外。報導指出，終身伴侶制的小藍企鵝儘管離婚率和人類不相上下，但是對於過去築巢地點的忠誠度卻是相當高。

紐西蘭威靈頓警察局逮捕的小藍企鵝。（圖／擷取自威靈頓警察局官方臉書）

小藍企鵝常見於澳洲南部及紐西蘭海岸，牠們通常出沒於威靈頓港，這是當地頭一次聽見這類企鵝穿越車潮、在車站附近築巢。保育人員指出，再過一個月小藍企鵝就要進入交配期，這2隻不速之客顯然是在尋找適合的地點築巢、下蛋。

(中時電子報)