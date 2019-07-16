民眾在一旁雙手合十，送承翰最後一程。（張亦惠攝）

由鐵路警察局高雄分局長陳順和（左2）帶隊扶棺，陪同家屬移靈。（張亦惠攝）

因公殉職的鐵路警察李承翰，16日上午舉辦告別式，中午11點40移靈至嘉義市立殯儀館火化，鐵路警察列隊送他最後一程，他的同事、同學止不住淚，喊「承翰，任務完成了」、「一路好走」，不少民眾在一旁也哭紅了眼，相當感傷。

11點40時全國火車同步鳴一長笛向故巡官李承翰致敬，告別式會場也同步播放鳴笛畫面，由鐵路警察局高雄分局長陳順和帶隊扶棺，陪同家屬移靈。車隊繞行至嘉義火車站車隊做最後巡禮，最後到市立殯儀館火化。

李承翰新港藝術高中的同學今天出席告別式，李承翰的同學說，前陣子承翰剛考完升等考試，還在約大家一起出遊，結果竟然發生憾事，紀念冊裡搜集了校長、導師、同學想對他說的話，還有大家過去的合照，已經送給家屬，也火化給承翰，希望他能收到。

就讀警專時曾被李承翰帶過的學弟蘇耘廷說，班長很認真、很英勇、對自己要求很高，希望身邊的朋友注意安全，保護好自己，不要再有類似的事發生。

「承翰，任務完成了」 鐵警列隊送最後一程（中天新聞）

(中時 )