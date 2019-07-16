台大醫院雲林分院與時俱進，運用科技建置智慧醫療室內導航系統，民眾跟著指引走，不怕在醫院迷路。(許素惠攝)

台大醫院雲林分院與時俱進，運用科技建置智慧醫療室內導航系統，提供創新服務，讓就醫民眾可以不求人即可準確到達就醫地點，16日上午發表該套APP，不少民眾當場下載，體驗就醫便利性，目前該系統先以門診就醫相關為主。

台大雲林分院與中研院、雲林科技大學技術合作，建置該智慧醫療室內導航系統，上午中央研究院資訊所客座教授張韻詩、雲科大資訊工程系教授朱宗賢等一同發表成果。

台大雲林分院副院長林昭維表示，該院區有舊醫療、新醫療、急診、復健及精神衛生等5棟大樓，目前建置智慧醫療室內導航系統先以門診就醫相關為主，包括新醫療大樓一樓門診區、批價掛號櫃檯、地下一樓之X光攝影室、藥局領藥處以及舊醫療大樓一、二樓的抽血站、檢查室、住院中心等地方。

朱宗賢教授指出，該系統利用安裝於天花板上的定位器(簡稱Lbeacon)，發送藍芽定位訊號，手機接收定位訊號後進行室內導引，定位精準度為3至5公尺，本系統採用航點導航模式，當使用者抵達廊道交叉口或大廳之前，APP會適時提供方向指引，包括直走、左轉、右轉等，直至使用者抵達目的地，且定位器採用指向性天線，導引的正確性不受看診尖峰，人潮眾多影響。

台大雲林分院醫療資訊室資訊師許鈞表示，該系統除門診就醫導航外，以發展室內定位技術為基礎，建置醫療設備定位，透過管理介面或是行動裝置即可迅速確定被移動的儀器所在位置，節省需求時的尋找時間， 未來將擴大用於受管制病患定位、新生兒定位等，朝建構成為智慧醫院室內定位應用服務示範場域目標邁進。

(中時 )