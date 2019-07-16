You threw the most important pitch in Cubs history and we will be forever grateful for what you helped bring the city of Chicago.



Thank you to a true champion, @MikeMontgum22. pic.twitter.com/7rcV43v6II — Chicago Cubs (@Cubs) July 16, 2019

小熊與皇家達成換將協議，把2016年奪冠功臣左投蒙哥馬利(Mike Montgomery)送到皇家，交換捕手馬多納多(Martin Maldonado)。馬多納多兩年轉了4支球隊，今年打擊率0.224平平無奇，不過他守備表現尚佳，他的工作是暫代受傷的捕手康崔拉斯(Willson Contreras)。

蒙哥馬利在2016年季後賽扮演重要角色，他一共出賽11場，世界大賽5場，包括第7場生死戰10局下登板收拾最後一人。當時小熊全隊衝上投手丘相擁的鏡頭永留球迷心中，小熊交易之後在推特上跟他道別：「你為我們投了小熊隊史最重要的一球，我們永遠感謝你的貢獻。」

事實是馬多納多的合約只到今年，蒙哥馬利正要獲得薪資仲裁資格，而且本季表現不佳，中繼27局自責分率5.67，一向精打細算的小熊乾脆把他賣掉，讓馬多納多支援半季後再說。至於蒙哥馬利也只是回到老東家，因為他當初就是出身於皇家的農場。

(中時電子報)