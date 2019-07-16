新北社企電商基地今天舉辦首屆「新北社企卓越獎」頒獎，共有10組新北優質社企團隊接受表揚。（譚宇哲攝）

貓糞也能創造循環經濟！42歲的養貓人家創辦人陳人祥打造「貓便當菜」經營模式，透過自製天然木屑砂經營貓咪中途之家，再將使用過的貓砂加工處理成有機貓糞肥，與小農契作行銷貓便當菜系列農產品，每年可創造百萬產值，促成動保與在地有機農作雙贏，獲得新北社企卓越獎，陳人祥說，希望將成功經驗複製到國外，有朝一日成為另類的台灣之光。

新北社企電商基地今天舉辦首屆「新北社企卓越獎」頒獎，共有10組新北優質社企團隊接受表揚，其中，養貓人家創辦人陳人祥過去曾是個遊戲軟體工程師，月收近10萬，為了實現理想辭職經營起貓咪中途之家，一度為此散盡家財，直到想到利用貓糞肥開啟「貓便當菜」經營模式，才走出困境。

陳人祥表示，中途之家目前有近百隻流浪貓，包括照顧人力及飼料等營運成本，每月就高達60萬，巨大錢坑光靠個人積蓄或是捐款根本無法支應，除了節流，他想到了透過貓便當菜的經營模式來開源。

陳人祥說明，貓便當菜是一個永續經營的概念，他將中途之家使用過的貓砂透過處理、添加酵素，消除異味滅菌後，成為有機貓糞肥，每月可產出1.2噸的貓糞肥，提供給有機農友，換取菜、米、茶等農作，行銷後再與農友共享利益，達成「人護貓，貓種菜，菜養人」的循環。

陳人祥說，現在每月靠著「貓便當菜」經營模式可有5到10萬的收入，加上貓咪旅館、捐款、導覽參訪的本業收入，收支已經快要可以打平，預計今年還會推出新的自製凝結式貓砂，透過回收粗鋸木料及本地茶農的廢棄茶梗達到環保除臭功能，可望在上市後讓營收轉正。

新北市經發局表示，新北社企卓越獎也邀集秀泰影城、怡客咖啡、1111人力銀行、和泰聯網、Fun Now等多家企業與社企團隊交流媒合，讓團隊能夠將社企正向能量推展至一般企業，期望打造新北市成為社企友善之都。

(中時 )