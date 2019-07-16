BWF超級1000系列賽是印尼羽球公開賽今天點燃戰火，跟戴資穎在同一個場地出賽的台灣男單一哥周天成，首輪迎戰泰國選手蘇龐余（Suppanyu Avihingsanon），同樣也是一場速戰速決的賽事，21：12、21：11直落二勝出。

印尼是羽球運動非常盛行的國家，現場湧入相當多球迷加油，只要地主選手出賽，每一次得分後的歡呼聲都大到快把屋頂掀翻，氣氛非常熱鬧。

稍早戴資穎在1號球場直落二輕鬆過關，被安排在同一場地第5場賽事的周天成，首局中段透過兩波連續得分，取得17：7絕對領先，僅用13分鐘就拿下第1局；第2局換邊再戰，一開始蘇龐余還能抗衡，但周天成適應風向之後，靠著一波7：0攻勢擴大彼此分數差距，儘管20：8聽牌時對手連救3個賽末點，但周天成最後還是靠著一記漂亮撲殺結束這場35分鐘對抗，晉級下一輪，生涯至今對蘇龐余4戰全勝。

印尼公開賽5個項目都是32籤，周天成拿下首輪勝利後，第二輪要對上中國大陸名將林丹和加拿大選手何舒（Jason Anthony Ho-Shue）之間的勝方。

(中時電子報)