台中市議員林祈烽指出，台中市崇德殯儀館本月初傳出有市府臨時僱員當「攝狼」，在殯儀館女廁裝針孔偷拍，全案雖由地檢署偵辦中；因檢察官尚未起訴，市府也無法將該員解聘，只能轉調內勤人員。林祈烽質疑，「市府到底是在保護女性，還是在保護偷拍的色狼？」市府強調，目前由警方調查中，不能因民眾陳情，不待司法確認貿然將人員解聘。

林祈烽指出，崇德殯儀館女廁遭偷拍事件傳出後，引發喪家和每天均在殯儀館工作的女性員工一陣恐慌，他還接獲市民陳情，指涉案的林男是民政局生命禮儀管理處的臨時僱員；但民政局在案發後，還讓該員在殯儀館做內勤工作，並未調離殯儀館或停職，甚至是解聘。

林祈烽說，市府雇員爆出這麼重大的醜聞，政風處和民政局的內部調查報告到底有沒有確認涉案人真是林姓男子？如果不是就應該趕快對外澄清；但若真是林男所為就應該有所作為，怎麼可以把責任全推給司法機關？行政處分和司法審判是兩件不同的事，站在保護市民的立場，怎可容忍偷拍「攝狼」繼續在殯儀館工作？

民政局表示，此案並非是現場逮捕現行犯送辦，警方基於偵查不公開，並未告知市府或外界任何偵查結果；目前並無任何員工向館方承認涉案，不能因民眾陳情，不待司法確認貿然將人員解聘。如檢調查出犯案人士，確實是機關人員涉案，將嚴加追究行政責任，依法予以免職、決不寬貸。

(中時 )