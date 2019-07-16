香港朱皮再發影片澄清。（圖／翻攝自香港朱皮微博）

57歲「星爺」周星馳出道近40年，過去雖有過多段緋聞，如今仍是黃金單身漢身分，最近有名微博名稱為「香港朱皮」的資深記者，爆料：「星爺有新婚妻子鼓勵」，稱周星馳已婚，星爺助理已火速打臉否認後，「香港朱皮」稍早又親自錄了影片，透露是今年6月22日、周星馳57歲生日時，有粉絲向他爆料的，不論結婚與否，他都祝福星爺身邊有個人陪。

「香港朱皮」今中午再發出影片稱今年6月周星馳生日時，有人跟他爆料星爺結婚，「他們去天比高別墅探周星馳卻吃了個閉門羹，香港狗仔隊也沒有拍到，周星馳的媽媽凌寶兒去中環買菜，周星馳只要不是工作忙到爆炸，都堅持每天回家吃飯，79歲的星媽喜歡親自去市場買菜，兒子生日居然沒出去買菜，令人懷疑」。

香港朱皮再說這現象不禁讓人猜測是否和劉德華、張學友等人當年一樣隱婚，他又指星爺母親年事已高，先前就說想要孫子，周星馳又是出名的孝子，應該會想完成母親心願，最後補充：「不管是不是真的結婚了，我都希望星爺身邊有個知心人陪著他、照顧他」。對此，網友則說：「造謠周星馳利用他蹭一波熱度，然後反過來說，只是希望他好，你自己覺得這話好不好」、「你這樣是要向全體⭐迷謝罪的」、「知道你是好心但是未免會讓人覺得博眼球」、「蹭我星熱度」。

(中時電子報)