郭台銘夫婦和南投縣工商產業界座談後合影，比出「我愛南投」的動作。（楊樹煌攝）

國民黨總統初選民調出爐，前鴻海董事長郭台銘大輸高雄市長韓國瑜17個百分點，外界好奇郭台銘心情轉折，郭台銘競選辦公室發言人劉宥彤今天接受電台專訪時表示，郭台銘一切都還滿平常心的，倒是太太曾馨瑩「笑得燦爛得像朵花」。

國民黨總統初選民調昨公布後，郭台銘發表聲明，恭喜韓國瑜，並給予祝福。劉宥彤表示，郭台銘發表的聲明，是昨天親自在家裡的白板上擬的，他也跟大家說辛苦了，可以去休假收拾心情，比平常輕鬆很多。這三個月郭台銘每天都五點起床，把所有的報紙都看完，晚上跑完行程回去都將近12點多1點才休息。

郭台銘剛宣佈要投入國民黨總統初選時，妻子曾馨瑩曾持反對立場，對於初選落敗，主持人詢問曾馨瑩反應如何？劉宥彤坦言：「她笑得燦爛得像朵花吧」，還一直在郭台銘擬聲明時說不要再罵人了，連小編想偷渡幾句都被制止，郭台銘擬好聲明後，夫人還稱讚寫得很好。

至於郭台銘是否可能脫黨參選，劉宥彤則說「不會啦，現在沒有這個事情」，這是被操作的假議題，但短期內應該不會跟韓國瑜見面，接下來會出國沉澱思考。劉宥彤也說，既然國民黨現在有勝出的候選人，大家把焦點放在勝出者身上讓他好好表現，先讓郭台銘休息一下，郭需要想一想接下來的安排。

(中時電子報)