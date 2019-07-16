溺水地點。（巫靜婷翻攝）

溺水地點。（巫靜婷翻攝）

家住高雄的許姓男子16日帶著全家前往苗栗卓蘭1家民宿前方的溪流戲水，上午11時許被遊客發現許姓一家四口溺水於溪流中，遊客先將許妻與2名孩童從水中拉起後，發現許男溺水沉在水底不動，吳姓民宿老闆見況立即下水將他拉起，並於現場做CPR至救護車前來，許男經急救後恢復心跳，轉送大千醫院搶救中。

45歲許姓男子家住高雄市，16日騎機車帶著全家前往卓蘭景山1家民宿前方的野溪遊玩，2名分別為10歲及12歲的孩童疑似為了撿拖鞋，不慎滑入湍急溪流中，許姓夫妻為了救小孩先後踏入野溪，沒想到同樣滑倒跌入水中，陳姓遊客發現一家四口溺水趕緊拉起許妻及2名孩童，許男則由吳姓民宿老闆拉起，當場無生命跡象。

警消獲報前來，緊急將許姓一家四口送大湖大順醫院急救，許妻與2名孩童暫無大礙，許男急救後雖恢復心跳，但昏迷指數3仍有生命危險，目前轉送苗栗大千醫院搶救，送進加護病房觀察中。詳細溺水原因有待警方進一步釐清。

(中時 )