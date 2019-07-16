美國對大陸電信巨擘華為實施一系列制裁，華為不惜「出走」抗議。華為義大利分公司首席執行官，證實華為將在美國裁員1000人，且若華為8月仍被美國納入黑名單，將啟動「B計劃」對應。目前，華為已計畫性縮減對美國投資，並將投資轉向「義大利」，也促請義大利政府確保5G網絡發展的公平政策。

美國總統川普於今年5月宣布將大陸華為及70多家關聯企業放上實體清單，禁止這些企業在沒有美國政府的許可下，向美國企業採購零組件與技術，此舉導致英特爾（Intel）、高通（Qualcomm）、博通（Broadcom）等多家晶片大廠紛紛斷絕與華為的往來。

雖然川普在日本G20峰會期間透露，將放寬對華為的限制。但據路透報導，華為證實將在美國裁員1000人，而且華為8月若仍被美國納入黑名單，將啟動「B計劃」對應。此外，面對美國不斷阻礙華為5G發展，華為將加快在其他各國的投資步伐。

日前，華為義大利分公司首席執行官繆曉陽表示，未來3年華為將在義大利投資31億美元，並新增1000個工作崗位。同時，繆曉陽證實，華為將在美國裁員1000人。並稱，若華為8月仍然被美國納入黑名單，華為將啟動「B計劃」以確證零組件的供應。

華為計畫性縮減美國投資，將轉投義大利，並促請義大利政府確保5G網絡發展的公平政策。義大利政府近日加強對私營部門的「黃金權力」的運用。「黃金權力法案」賦予義大利政府特殊國家權力，允許政府在保衛國家安全時干預私營部門，以保護該國的戰略性產業。

(中時 )