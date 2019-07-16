國民黨總統初選民調結果15日出爐，高雄市長韓國瑜勝出，將代表國民黨角逐2020總統選戰，對戰民進黨提名的蔡英文總統。世新大學副校長游梓翔對此表示，所有韓粉、藍營支持者都應該對鴻海創辦人郭台銘說一句「郭董，非常謝謝你，我們需要你」。他說因為沒有郭，藍營就不會有場競爭激烈的真正初選，和民進黨「非英不可」初選相比，國民黨更「民主進步」了。

游梓翔稍早在臉書指出，所有韓粉、所有藍營支持者都應該對郭說「郭董，非常謝謝你，我們需要你」。他說要謝謝郭，是因為沒有他，藍營就不會有一場競爭激烈的真正初選，和民進黨「非英不可」的初選相比，國民黨更「民主進步」了。說需要郭，是因為少了他，藍營不會贏，大家想要的正面改變不會發生。是因為少了他，藍營就少一位世界級的戰略規劃者。因此，勝選不能少郭的支持、治國也不能少郭的協助。

游梓翔也提及，選前郭說本來要用「選擇台銘，台灣幸福；不選擇台銘，台銘幸福」做口號，現在看來「台銘幸福」了。但他說，台銘如果太幸福，幸福到把大家都拋在腦後，「台灣幸福」就陷入危機。「希望「台灣幸福』的各方力量，應該絞盡腦汁、竭盡心力，想出辦法讓『台銘幸福』和『台灣幸福』一起發生」。

「無論想不想得出來，至少別忘了多說這句『郭董，非常謝謝你，我們需要你』」。游梓翔也表示，熱情支持韓而有激烈發言的朋友，也不妨多加一句，「郭董，對不起，激動了些，但我們其實是非常敬佩你的」。他也認為，連這都做不到，喊團結就喊得太廉價了。

(中時電子報)