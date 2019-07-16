普悠瑪翻覆事故已滿8個月，台鐵局與罹難者家屬間仍糾紛不斷，據了解，交通部長林佳龍今晚將與家屬會面，目前所提金額已達1570萬元。不過董家大姐董小玲表示，除非檢調單位能釐清報告疑點，才有可能進一步談賠償金問題，她也表示，當初外界指前交通部長吳宏謀是為了普悠瑪事故下台，如今又改任中華郵政董座，直言「執政黨有很大問題」。

交通部正研商對日商求償及扣抵保證金的談判，針對普悠瑪罹難者家屬的賠償，現已提高到賠償金1320萬，加上保險理賠金250萬，共1570萬元，創下海陸空交通運輸事故理賠新高，但家屬仍未同意。知情人士指出，交通部長林佳龍今晚將與事故罹難者家屬再度會面。

董家罹難者家屬董小玲表示，今日仍不會同意1570萬的賠償金，她表示，無法接受宜蘭檢調偵查結果只有起訴司機，直言「根本什麼都推給司機，讓司機當替死鬼」。

董小玲說，宜蘭檢調向台鐵局索取調查資料，台鐵理所當然會提供對自身有力的證據，然而檢調卻沒有採信司機員尤振仲的說法，質疑報告結果並不公正，且就事發錄音來看，調度員等人似乎對普悠瑪列車設備不熟悉，尤其司機位子在列車駕駛艙中央，司機若離開就會啟動防呆裝置，調度員卻指示尤振仲探頭看車外狀況，是否根本是狀況外？

董小玲表示，三任前局長僅是記過了事，對家屬而言根本不痛不癢，當初復興航空墜機後，在體檢結束前停飛該型號機型，反觀普悠瑪事故幾天後，前行政院長賴清德就坐上列車比YA，質疑是「把盈利放在安全前面」。

董小玲直言，當初外界指稱「吳宏謀是為了普悠瑪事故黯然下台」，然而事發不到一年後，吳宏謀又改任中華郵政董座，好似一切都沒有發生過，根本是「從一個肥坑挖去另一個肥坑」。

(中時 )