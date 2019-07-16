農舍頻遭攻擊 李佳芬聲明：願配合雲林縣府會勘

高雄市長韓國瑜妻子李佳芬位於雲林的農舍疑涉違建，古坑鄉公所今天（16日）行文李佳芬，預定19日丈量主建物。據悉，李佳芬向鄉公所提出，自請建築師測量及比對使用執照等資料，如果有違建就自行拆除，再報備古坑鄉公所，以免浪費行政資源；對此，鄉公所表示「相當樂見」。

李佳芬農舍近日遭爆料有違建疑慮，上週四（11日）她發出聲明表示，這間房子是買的、不是自蓋的，買來之後增建的運動場地，已主動雇工拆除，其他主建物部分願意配合縣府會勘，若有任何違建疑慮，都願意配合拆除，「一切以合法為唯一標準」，希望縣府盡快認定。

古坑鄉公所原訂下午進行違章查報程序的丈量農舍主建物，卻因故延後，但就在丈量程序前，主建物前庭院大門及圍牆15日也拆除了。古坑鄉長沈勝騰上午告訴中央社記者，鄉公所尚未行文業主，無法進入主建物，但已補行公文，預訂19日前往丈量主建物及勘查等。

沈勝騰表示，與業主溝通過程中，對方提出將自行委請建築師測量及比對使用執照等資料，如果有違建就自行拆除，再報備古坑鄉公所，以免浪費行政資源；站在鄉公所立場，如果能這樣，相當樂見。

(中時電子報)