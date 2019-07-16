高雄市長韓國瑜初選勝出，將代表國民黨角逐2020總統大選，消息引起國際媒體注意，也引起台灣網友熱議，其中多數人仍難以接受，對此名嘴羅友志表示：「貴族，不管你願不願意，請臣服在庶民之下，不要掙扎了」。

羅友志表示韓國瑜初選勝出，對手是國民黨賴以維生的三個寶貝，分別是「數十年媒體神功護體」、「百年國民黨基業」以及「千億身家選舉銀彈」，而韓國瑜像放大絕一樣一次打破，光這點本事就夠所有人臣服，至於為何其它對手輸那麼誇張?他也點出癥結點：「人心怎麼買」，接著舉例朱立倫用了20幾年政治資源置入媒體，還是買不了人心，也三度跟大位擦身而過，郭台銘則是「用千億身家，也買不了人心」，最後喊出「大哥拜託」四字，幾乎要跟庶民臣服，因此建議他乖乖接下副總統職務，不然只能回去當老闆。

羅友志臉書全文。(圖/羅友志臉書)

此外羅友志不禁嘲諷：「貴族政治，就像豬圈裡頭的小豬仔，還在掙扎亂竄，最終的結果還不是變成香腸」？至於國民黨黨主席一職，他則認為先由吳敦義領導至2020大選，等功成名就後就交給新世代，至於為何要這樣做，羅友志則表示：「看看民進黨新副秘書長」。

(中時電子報)