CHERRY SUNG珠寶融入歐洲風情，華麗典雅。（CHERRY SUNG提供）

CHERRY SUNG戒指鑲嵌彩色寶石，風格繽紛絢麗。（CHERRY SUNG提供）

CHERRY SUNG戒指鑲嵌彩色寶石，風格繽紛絢麗。（CHERRY SUNG提供）

珠寶設計師CHERRY SUNG發表年度新品，將她在歐洲留學時的美好回憶融入設計當中，不論是華麗的古堡、教堂、葡萄莊園、果實、藤蔓、凱旋門、巴黎鐵塔、歌劇劇等，都化身為華麗璀璨的珠寶。

例如一顆黑色蛋白石裡面有七彩繽紛的顏色，是渾然天成的完美傑作，只需在周遭鑲嵌白鑽，就能完美烘托主石，流露歐洲皇室祕密花園的氛圍。又如一枚紅寶石戒指，是以海洋為靈感，因此以白鑽鑲嵌的海星包圍紅寶主石，戒檯搭配藍色和粉色的彩寶，令人驚喜。

(中時 )