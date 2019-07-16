CHERRY SUNG珠寶 巴黎風華 14:172019/07/16 中時 陶福媛 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 CHERRY SUNG珠寶融入歐洲風情，華麗典雅。（CHERRY SUNG提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 CHERRY SUNG珠寶融入歐洲風情，華麗典雅。（CHERRY SUNG提供） CHERRY SUNG戒指鑲嵌彩色寶石，風格繽紛絢麗。（CHERRY SUNG提供） CHERRY SUNG戒指鑲嵌彩色寶石，風格繽紛絢麗。（CHERRY SUNG提供） 珠寶設計師CHERRY SUNG發表年度新品，將她在歐洲留學時的美好回憶融入設計當中，不論是華麗的古堡、教堂、葡萄莊園、果實、藤蔓、凱旋門、巴黎鐵塔、歌劇劇等，都化身為華麗璀璨的珠寶。 例如一顆黑色蛋白石裡面有七彩繽紛的顏色，是渾然天成的完美傑作，只需在周遭鑲嵌白鑽，就能完美烘托主石，流露歐洲皇室祕密花園的氛圍。又如一枚紅寶石戒指，是以海洋為靈感，因此以白鑽鑲嵌的海星包圍紅寶主石，戒檯搭配藍色和粉色的彩寶，令人驚喜。 (中時 ) #珠寶 #CHERRY SUNG 也許您會感興趣 推薦閱讀 梵克雅寶贊助芭蕾舞劇《羅密歐與茱麗葉》頌讚偉大愛情 18:382019/07/12 生活 GUCCI進軍頂級珠寶 打造歡愉花園 18:302019/07/12 生活 梵克雅寶頌讚堅貞愛情 04:102019/07/13 時尚消費 GUCCI打造歡愉花園 04:102019/07/13 時尚消費 Anna Hu參展巴黎高訂周 亞洲女性第一人 10:342019/07/15 生活 Anna Hu巴黎高訂周參展 亞洲女性第一人 17:482019/07/15 生活 生活熱門新聞 準颱風北移恐成「穿心颱」 周四、五威脅最大 - 生活 準颱風若襲台 雨的影響將大於風 - 生活 - 中時 準颱風路徑出爐 專家曝：這兩種機率最高 - 生活 遭長榮開除後首曝心情!郭芷嫣換大頭貼 - 生活 輕颱丹娜絲中心恐登陸？鄭明典：幾乎一定會 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。