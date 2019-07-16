踢出土國 美可藉F-35零組件約攬新客 14:322019/07/16 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 美國空軍F-35A戰機在猶他州測試與訓練場（Utah Test and Training Range）上空形成編隊的資料照。（美國空軍） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 F-35戰機生產線 土耳其已接收俄羅斯S-400防空系統，要是華府真的落實威脅，把安卡拉踢出F-35專案外，那將可以藉著將土耳其製造的零組件轉單，吸引其他盟國採購戰機。 據《防務一號》（Defense One）網15日報導，這是由於900多項原本由土耳其廠商承接的F-35零組件訂單，如今可能轉給像加拿大、芬蘭，瑞士和西班牙等正在考慮採購「閃電」（Lighting）II戰機的國家。 (中時電子報) #土耳其 #F-35 #S-400 #美國 #俄羅斯 也許您會感興趣 推薦閱讀 買紅旗9失信 土看上殲31 陸怕怕 16:172019/06/13 軍事 嗆老美！ 土自製5代隱形戰機亮相 16:392019/06/18 軍事 成功測試 俄S-500可能提前交付部隊 09:442019/06/26 軍事 先下手！為S-400抗美制裁 土囤F-16零件 11:452019/07/04 軍事 軍售F-35戰機 美打造一帶一路 06:382019/07/14 軍事 軍事熱門新聞 等到天荒地老 俄打造核航母是夢 - 軍事 陸艦也來英吉利海峽自由航行 英軍艦跟監 - 軍事 踢出土國 美可藉F-35零組件約攬新客 - 空軍 資金與技術互補 中俄可聯手造核航母 - 軍事 大陸自製航艦海試不順 無法在十一成軍 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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