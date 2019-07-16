F-35戰機生產線

土耳其已接收俄羅斯S-400防空系統，要是華府真的落實威脅，把安卡拉踢出F-35專案外，那將可以藉著將土耳其製造的零組件轉單，吸引其他盟國採購戰機。

據《防務一號》（Defense One）網15日報導，這是由於900多項原本由土耳其廠商承接的F-35零組件訂單，如今可能轉給像加拿大、芬蘭，瑞士和西班牙等正在考慮採購「閃電」（Lighting）II戰機的國家。

(中時電子報)