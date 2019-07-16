劉姓Uber Eats送餐男騎士15日下午不滿蘇姓小黃運將在基隆廟口擋路，按了喇叭後，雙方隨後爆發肢體衝突。（張穎齊攝）

街頭全武行！28歲劉姓Uber Eats送餐男騎士昨（15）日下午5時許，從基隆廟口愛三路要出發送餐點時，被66歲蘇姓男子的計程車擋住，於是按了喇叭，之後又一路尾隨小黃，為了超車再次按喇叭，甚至比出中指，令蘇男氣炸，雙方下車互毆，並互控對方傷害，目前案件已被送到基隆地檢署偵辦。

劉男以送餐為業，昨日下午要從愛三路出發送餐，但因蘇男的小黃擋住出路，劉為了趕著送餐，對蘇連按了2次喇叭，蘇移車後，2人好巧不巧又是行駛同一條仁一路，由於蘇的小黃為了兜攬生意，行駛速度較緩，使得劉再度按了喇叭。

豈料，劉男按完喇叭超車時，竟向蘇男怒比中指，讓蘇男當下氣炸，一路對著劉男追車，途中還擦撞到1名女騎士，雙方經過仁二路，最後在愛六路口下車時，展開口角衝突，蘇首先動手毆打劉，接著2人開始互毆，直接上演「街頭快打」。

警方獲報趕抵現場，發現劉男手部與臉部受傷，蘇男則是手肘擦傷，而劉男辯稱他只是用手指比天空，沒有挑釁劉男，但2人還是互控傷害，經製作筆錄後，全案已函送基隆地檢署偵辦。

(中時 )