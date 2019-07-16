贏得國民黨總統初選後，高雄市長韓國瑜表示，身為高雄市政會一心一意拚市政，至於國政及選舉議題，將來則會以書面答覆。

韓國瑜的出線也證明庶民力量的自發性動員遠遠超過任何一個政黨的動員能量，台灣的政治運作模式，已經從原本的「由上而下」，改變成「由下而上」。

每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。

(中時電子報)