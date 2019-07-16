大政治大爆卦-無色覺醒》平日拚市政假日拚國政 韓帶職參選與市民同在 14:252019/07/16 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦─無色覺醒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 贏得國民黨總統初選後，高雄市長韓國瑜表示，身為高雄市政會一心一意拚市政，至於國政及選舉議題，將來則會以書面答覆。 韓國瑜的出線也證明庶民力量的自發性動員遠遠超過任何一個政黨的動員能量，台灣的政治運作模式，已經從原本的「由上而下」，改變成「由下而上」。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #市政 也許您會感興趣 推薦閱讀 《大政治大爆卦-無色覺醒》就算大哥拜託你 郭喊話韓創三贏埋脫黨伏筆？ 14:152019/07/12 政治 韓遭爆放鳥黑米祭？王淺秋：還在協調 11:132019/07/13 政治 《大政治大爆卦─無色覺醒》初選倒數郭董驚語連連！真的急了？ 14:222019/07/13 政治 二手玩具總動員 交換玩具FUN暑假 17:312019/07/13 生活 大政治大爆卦-無色覺醒》藍初選將揭曉 郭董埋藍分裂未爆彈？ 14:102019/07/14 政治 韓國瑜初選勝 李四川憂市政：皮要繃得更緊 14:532019/07/15 政治 中信多元入息債ETF傘形基金 熱募 04:102019/07/16 產業特刊 正妹扮胡迪衣縮水 網：我內褲裡有蛇 09:522019/07/16 正妹 市政會議遲到遭疑慶功過頭 韓：參加公祭 11:042019/07/16 政治 韓國瑜定調專心拚市政 書面答覆國政、選舉議題 12:102019/07/16 政治 政治熱門新聞 韓粉僅200萬？學者打臉：是906萬！ - 政治 動人！藍初選公布 吳敦義對她點名致謝 - 政治 藍綠總統初選比一比！網友神回覆譏慘民進黨 - 政治 韓出線將丟高雄？網：川哥穩了！ - 政治 郭台銘初選輸了 笑最燦爛是她 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。