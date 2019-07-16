刑事局上月底掌握特定對象疑前往泰國洽談毒品走私情資，遂由駐泰聯絡官與泰國警察署肅毒總局、泰國肅毒委員及美國緝毒署共組跨國專案小組偵辦。
警方深入追查，發現有泰國毒梟訂製大量球鞋及藥品罐，準備挖空鞋底及摻入藥品罐內的方式藏毒，企圖走私來台。專案小組15日進行查緝行動，在曼谷市區2處公寓內，起獲海洛因約80公斤、安非他命約15公斤，並順利逮捕一名香港籍、一名中緬雙籍、一名泰國籍等3名嫌犯，目前正由專案小組釐清犯嫌角色及身分，並擴大追查販運網絡，向上偵辦中。
警方表示，近期台、泰警方高層互訪研商，已建立共同打擊跨國毒品犯罪之機制；刑事局在今年上半年間與泰國肅毒總局合作，在泰國分別查獲K他命162公斤等重大毒品案件，並逮捕多名毒品販毒主嫌。
警政署長陳家欽6月19日曾出訪多國，強化跨境合作打擊能量，其中在泰國出訪時，特別對泰國肅毒局總局在雙方打擊毒品犯罪合作上表達感謝，並互致贈感謝狀，深化雙方緝毒合作默契。
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(中時 )
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