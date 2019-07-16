警政署長陳家欽對泰國肅毒局總局在雙方打擊毒品犯罪合作上表達感謝，並互致贈感謝狀。(林郁平翻攝)

刑事局上月底掌握特定對象疑前往泰國洽談毒品走私情資，遂由駐泰聯絡官與泰國警察署肅毒總局、泰國肅毒委員及美國緝毒署共組跨國專案小組偵辦。

警方深入追查，發現有泰國毒梟訂製大量球鞋及藥品罐，準備挖空鞋底及摻入藥品罐內的方式藏毒，企圖走私來台。專案小組15日進行查緝行動，在曼谷市區2處公寓內，起獲海洛因約80公斤、安非他命約15公斤，並順利逮捕一名香港籍、一名中緬雙籍、一名泰國籍等3名嫌犯，目前正由專案小組釐清犯嫌角色及身分，並擴大追查販運網絡，向上偵辦中。

警方表示，近期台、泰警方高層互訪研商，已建立共同打擊跨國毒品犯罪之機制；刑事局在今年上半年間與泰國肅毒總局合作，在泰國分別查獲K他命162公斤等重大毒品案件，並逮捕多名毒品販毒主嫌。

警政署長陳家欽6月19日曾出訪多國，強化跨境合作打擊能量，其中在泰國出訪時，特別對泰國肅毒局總局在雙方打擊毒品犯罪合作上表達感謝，並互致贈感謝狀，深化雙方緝毒合作默契。

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(中時 )