45歲女星陳煒過去得過亞姐冠軍，也曾演出《宮心計2深宮計》，她11年前嫁給台灣富商，2年前黯然承認已離婚5年。最近陳煒鬆口遇到第二春，和小5歲的帥氣醫生陳國強交往，未料消息才公開不久，陳煒就被爆料當小三，有人稱陳國強尚未離婚，對此，陳國強昨(15日)為護女友，跳出澄清早結束上段婚姻，「一定搞清關係才開始」。

陳煒2008年嫁作台灣媳婦，和富商老公到台灣生活，2017年陳煒才鬆口離婚，原因指向和男方聚少離多、性生活不合等。最近陳煒被爆料，和有翻版郭晉安之稱的醫生陳國強秘戀，陳煒還陪陳國強去峇里島開學術會議，陳煒也認了兩人剛開始交往，正在互相認識的階段。

據《東網》報導，新戀情曝光後，陳國強便被爆料還沒結束上段婚姻就搭上陳煒，使陳煒慘背小三惡名，對此，陳國強回應一年前就簽字離婚了，「陳煒是個聰明女人，一定釐清關係才會開始」，並透露和前妻所生的兩個女兒也知道他和陳煒交往中，但不清楚爆料者是誰，目的是什麼，再求證陳煒，她開心說：「陳醫生都回應了，我也沒什麼好補充」，言談中充滿小女人的甜蜜，可見兩人關係絲毫未被傳聞影響。

(中時電子報)