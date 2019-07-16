彰化縣政府總計爭取獲中央前瞻計畫核定39案，將打造社區長照B據點，社頭鄉衛生所拆除後，將是第一處新建據點。（謝瓊雲攝）

嶄新的長照B據點為多功能複合型社區服務中心，預計兩年內完工。（謝瓊雲攝）

嶄新的長照B據點為多功能複合型社區服務中心，預計兩年內完工。（謝瓊雲翻攝）

嶄新的衛生所搭配長照B及據點，動工！社頭鄉衛生所後棟值日室16日進行拆除重建工程，獲中央補助1350萬元、縣府配合款150萬元，預計明年初完工；彰化縣長王惠美、社頭鄉長劉錦昌和立委陳素月都出席動土典禮，王惠美表示，未來社頭鄉將有ABC三級據點照顧在地長輩。

新建長照B級據點將舊有衛生所後棟值日室原地拆除，興建嶄新複合型社區服務中心，整合多功能老人健康促進長照B級據點，總面積約460平方公尺；大樓包含不老健身房、老人健康促進空間，長照服務據點包含小規模多機能空間、日間照護空間、臨托服務、居家服務等長照多元化服務，未來將協調連結社區照顧服務資源。

王惠美指出，關懷B據點提供複合型服務，讓長輩就近健身，也讓照護者有喘息空間，縣府未來將朝每個社區都有巷弄長照站C據點為目標，讓縣民更有幸福感；未來社頭也有社區C據點，北社頭活動中心也將規畫一處A據點新建的日照中心，將由縣府撥款補助公所來興建，讓ABC三級據點一起關懷、照顧在地長輩。

劉錦昌表示，感謝王縣長與縣府團隊對社頭長照福利的重視，社頭是個非常進步的鄉鎮， A、B、C三種據點都有，未來公所將與縣府團隊合作建設社頭。

衛生局指出，中央前瞻計畫中的長照創新亮點計畫全國僅10案，彰化縣政府爭取到4案、總經費3.7億元，將在北斗、員林、大城、芳苑興建綜合型長照社福大樓；另外爭取到整建長照衛福據點計畫獲中央核定39案、計8.2億餘元補助款，除了社頭之外，緊接著在溪州鄉、鹿港鎮也都將有新建日照中心作為B級據點，服務各地長輩。

(中時 )