紀念古寧頭戰役70周年，最高獎金10萬元的「2019金門國際和平海報獎」，收到來自20個國家、地區的作品3600多件。主辦單位金門縣文化局邀請國內外專家組成評審團，8月初公布得獎名單。

這項以「金門．和平」為主題的國際和平海報獎，自5月16日起至6月30日受理報名徵件，吸引來自台灣、中國大陸、馬來西亞、香港、澳門、日本、厄瓜多爾、印尼、羅馬尼亞等國家、地區的設計好手投件角逐。

主辦單位特別在國際競賽的規格下，邀請國內吳介民、楊佳璋、林俊良，翁國鈞、蔡儒君，以及日本重量級設計師「地球文字探險家」- 淺葉克己、德國知名設計師兼插畫家- Henning Wagenbreth與韓國頂尖設計師-白金男等組成重量級評審團。

縣文化局長許正芳表示，「金門國際和平海報獎」比賽，今年是以紀念古寧頭戰役70周年，彰顯「金門=和平」為主題。最高獎金新台幣10萬元，總獎金高達新台幣65萬元，評選團將在金門走過烽火，依然挺立於海峽兩岸，成為人類追求和平的見證概念下，選拔出最佳作品，並於8月初公布獲獎名單。其中，金、銀、銅得獎人也將獲邀出席8月22日在台北記者會和10月19日金門展覽開幕會。

另得獎作品也將在金門、臺灣本島巡迴展出，展出期間民眾於「藝起金門」粉絲頁打卡按讚，即可獲贈精美小禮品。詳情可參閱金門縣文化局官網。

(中時 )