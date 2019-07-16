花蓮縣原民朋友眾多，佔了將近3成的人口，為落實多元文化政策與永續經營，地方與中央攜手爭取經費，致力於部落內的慶典文化與硬體設施建設，保障文化的傳承與推廣。

原委會主委夷將於16日記者會中表示，三年多來以「基本設施維持費」、「教育文化補助」、「補助興建部落聚會所」等，在全國近6億的預算中，就為花蓮爭取到了1億3378萬之多的款項，原委會也因應去年0206震災，協助縣府辦理原民樂舞團與部落觀光的扶植和救助，合計7000萬元。

有感於縣內部落集會所嚴重不足問題，原民會也從「花東基金」項目下爭取2億5789萬元，協助縣府積極修建個部落聚會所，本期計畫目前完成與計畫施工總數共22座，下期將爭取3億3千萬款項，目標是「一部落一集會所」。

同時為了加速興建的流程，原民會與國發會研商後，在鄭天財委員的大力協助下，獲得專案補助15座部落的興辦事業計畫與都市變更作業費983萬元，讓族人們不用再為了集會所建置土地而傷腦筋。

夷將指出，花蓮處處都可見原民之美，每年大小慶典更超過160多場，囊括阿美族、布農族、賽德克族等原住民族祭典，文化傳承需要族人的支持，也誠摯邀請旅客深入感受原民文化的淵遠流長，在原委會與地方政府的大力支援下，使文化精髓更加「原」滿。

(中時 )