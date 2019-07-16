全球頂尖的馬林斯基芭蕾舞團暨交響樂團，今（16）日正式抵台，多位首席舞星包括康朵洛娃、席克拉洛夫、亞斯克羅夫，以及第一獨舞者巴托耶娃、奧斯莫金娜和賽吉耶夫，6人絲毫不受時差影響，神清氣爽表達想和台灣觀眾分享舞藝的心。

法蒂夫表示，馬林斯基有幸在100多年前演《天鵝湖》，現在全世界都在用這個版本，「一開始在莫斯科的首演並不成功，由裴迪巴重新編舞的版本才讓這部作品重獲新生。現在我們將會演這1952年推出的最經典版本。我們有非常多的舞者，一樣的編舞、一樣的劇目在新的劇院、舊劇院都上演著天鵝湖。」

每回到海外演出，都堅持帶自家交響樂團，以提供觀眾好的演出品質，指揮亞歷克謝．列普尼可夫表示，指揮交響樂團和指揮舞劇音樂，最大的不同在於，「指揮交響樂團，可完全仰賴自己的聽力，指揮舞劇音樂，得時時留意台上狀況，順著舞者的動作，調整演出，因此對總譜要非常熟悉，才能全面掌握。」

《天鵝湖》共有兩種結局，一是公主與王子的愛情，戰勝邪惡的魔法師；另一種是公主和王子投湖殉情，魔法師死去。這回來台演出的是第一種快樂結局。

有趣的是，飾演王子的男舞者們，紛紛表示第二種結局較少演出，但戲劇張力較強，賽吉耶夫表示，兩種結局詮釋起來都很困難，「但快樂結局有點遺憾，沒讓邪惡的那一方得到教訓，感覺力有未逮。」

而全劇中讓觀眾驚嘆的天鵝32轉，展現天鵝贏得王子心的興奮狀態，這回擔任主演之一的第一獨舞者奧斯莫金娜表示，「《天鵝湖》的組成素材非常豐富，就像一篇文章裡，有許多逗號、頓號，而32轉，就像是全劇裡的驚嘆號。」《天鵝湖》演出將於7月18日至20日，在台北國家戲劇院登場。

(中時 )