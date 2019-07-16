現在好工作難找，公職普遍被大眾認為是鐵飯碗，因此不少人會以此為目標努力。但有一名女網友擔任公職才1年半就決定離職，她在網路上曝光離職原因，「每天呆呆的寫簿冊、蓋章 …不用動腦就可以領4、5萬，會越做越笨的工作」。

這名原PO在PTT上貼文指出，自己106年考試及格，107年開始受訓，做了1.5年的公務員，總算離職，離職後還算開心的，覺得終於可以脫離封閉小圈圈，不用日復一日寫無用的簿冊、蓋無用的章，做著會覺得自己越笨的工作，另外離職還有一個主因，就是與世脫節的主管。

原PO提到，剛好在工作單位認識一名替代役，給予她人生新方向，「如果多做幾年（公職），就真的一輩子不可能轉換跑道了！」這才讓她決心離職，趁年輕多到外界闖蕩。

原PO補充，公務員離職率很低，同期100多人中，自己是第2位離職，但並不後悔，總算能脫離這個小圈圈。

此文一出引發熱烈討論，雖然有部分網友批評她沒有規劃，但大部分網友都持正面看法，「恭喜，做久了就會被制約沒有離開的勇氣」、「年輕沒有經濟壓力就出去多看看吧」、「羨慕，我也超想離職，每天回那些低能公文真的覺得自己越來越廢」。

(中時電子報)