國防部今(16)日表示，因應熱帶低壓可能對臺灣地區造成影響，國防部於上午8時20分，由參謀總長沈一鳴上將主持災防整備會議，並指示各單位密切掌握天候狀況及災害潛勢區動態，主動與地方政府保持聯繫，做好最完善的災防整備，將災損降至最低。

國防部指出，國軍目前待命兵力3萬1千餘人、各類車輛機具4千5百餘部；另於林口下湖西營區、蘇澳中正基地各預置AAV7兩棲突擊車2輛、膠舟2艘，均已完成整備工作，可依令執行災防任務。

此外，還規劃於本、外島地區前推預置兵力1千8百餘人；陸軍航特部及海軍陸戰隊亦完成特戰小組預置兵力派遣規劃，計有22組共135人，將依令進駐高雄那瑪夏及桃源等18處災害潛勢區，俾於第一時間迅速執行災防救援任務。

國防部強調，國軍將持續密切關注後續發展，在確保官兵安全前提下，全力配合協助地方政府執行各項災防任務，確保民眾生命財產安全。

(中時電子報)