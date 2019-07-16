為解決彰化海岸縣遭海洋廢棄物、垃圾侵襲問題，立委洪宗熠16日邀請中央環保單位官員赴彰化會勘永興海埔新生海堤、新寶新生海堤等處進行會勘，盼藉由提倡淨灘，將彰化經驗推廣至全國各縣市。

行政院政務委員吳澤成、環保署副署長蔡鴻德、經濟部水利署副總工程司蔡孟元、台灣護聖宮教育基金會林肇睢、彰化環保聯盟施月英、彰化縣野鳥學會理事長謝孟霖等人都參與會勘，針對海岸線景觀、濕地生態維護等議題提出看法。

根據綠色和平組織，去年七月起至今，發起全台海岸垃圾大調查，完成四次環島快篩，日前公布調查結果，台灣海岸垃圾量是韓國的1.7倍、是日本的2.4倍，其中，彰化大城是海廢垃圾位居全國第三高。

洪宗熠表示，彰化沿海擁有全台最大面積的潮間帶，濕地生態孕育多元物種，近年卻長期遭到海洋廢棄物與一般廢棄物侵襲，請來跨部會協商合作，盼以實際行動解決地方問題讓美麗海岸再現，帶來更多觀光商機。

台灣護聖宮教育基金會林肇睢表示，常年在彰化漢寶地區號朝民間團體進行淨灘，淨灘行動是民間團體多年以來的期待，年復一年，深感單靠民間發起淨灘活動、能量有限，若政府不能整合資源，許多問題沉痾將無法可解。

長達三個月的密集討論，透過水利署第四河川局、海巡署、彰化縣環境保護聯盟、芳苑鄉漢寶村村長及彰化縣野鳥協會的協助下，以實際行動走訪彰化69公里海岸線，初步檢視彰化海岸線垃圾型態與分布狀況，環保署已著手畫、預計9月22日將進行北中南三區聯合淨灘，呼籲屆時民眾能大手牽小手、一同來參與。

洪宗熠說，在今天會勘前已多次與中央各部會和民間團體進行溝通協商，要求相關部會積極杜絕海拋垃圾之生成，提高漁網具回收，在政委吳澤成協調下，也要求林務局檢討漂流木回收機制，更盼未來能將彰化公私協力清除垃圾之經驗推廣至全國各縣市。

(中時 )