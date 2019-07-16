台南市長黃偉哲被告發於2007年、2008年擔任立委期間，3度收受崑陵山安樂園開發案蘇姓總經理政治獻金合計400萬元。台南地檢署16日偵查終結，以查無實據為由，處分不起訴。

檢方指出，黃偉哲於競選連任第7屆立法委員期間，未經向監察院申報政治獻金專戶獲准，即先於2007年5月4日，透過當時國會辦公室李姓助理，收受蘇某提供現金100萬元的政治獻金。

2006年6月17日，黃偉哲也曾收受蘇某等人所提供的現金100萬元政治獻金。2007年12月17日，黃再親自收受蘇某交付的支票3張，共200萬元的政治獻金（該款項有存入政治獻金專戶並依法申報），作為蘇請託其關切「崑陵山安樂園開發案」的報酬，被告發違反行為時的政治獻金法。

檢方偵查發現，後兩部分依行為時的政治獻金法均是處罰鍰，屬行政罰；至於第一部分，經查黃偉哲否認，且李姓證人前後證述不一，又查無其他證據足以證明黃有收到該款項，經比對相關通訊監察譯文也無明確證據，加上清查黃的金融帳戶資金也無可疑情形，依目前所得的證據資料，本諸無罪推定原則，應為不起訴處分。

(中時 )