劉姓體育教練去年率隊前往高雄參加4天的田徑錦標賽時，竟把15歲的女學生2度叫進房間幫他按摩，趁隙上下其手，甚至指侵，還追問：「舒不舒服？」女學生擔心影響出賽不敢張揚，直到劉師被檢舉才爆發，劉師矢口否認，辯稱只是開玩笑，但女學生指證歷歷，桃檢依利用權勢性交罪嫌起訴狼師。

教育局指出，校方去年3月底接獲檢舉稱劉男會不當觸摸女學生，立即停聘並召開性平會調查，已於5月解聘，並登入全國不適任教師系統、永不錄用。

37歲劉姓已婚教練在桃園一所國中體育班當代理老師、帶領田徑隊，因長相帥氣幽默、深受學生歡迎，據悉劉妻也曾是劉男的學生。去年2月8日劉姓教練率隊南下高雄參加全國田徑錦標賽，全隊入住飯店，第2天晚上11點多，劉男竟以臉書傳訊給15歲的女學生稱自己脖子緊，要她「來按一下脖子」，趁獨處時對女學生襲胸。

食髓知味的劉師2天後的清晨6點，又透過臉書私訊女學生「來找我」，不但裸著下半身，再度摸胸、舔舐，還褪去少女內外褲指侵，邊問她：「喜不喜歡、舒不舒服？」一度想「提槍上陣」卻因少女推拒沒有得逞。

女學生擔心影響出賽和日後升學甄選的成績，不敢張揚，直到有其他女學生檢舉劉男會亂摸，校方啟動調查，才發現少女遭蹂躪，女學生母親獲悉後帶愛女驗傷提告。

劉男矢口否認，辯稱傳訊只是開玩笑，少女根本沒有進他房間，但少女指證歷歷，少女的同學和學妹也證稱案發後即聽聞少女哭述遭「硬上」，且劉男事後也傳訊給少女稱：「不好意思，有點錯亂」，說詞也反覆不一，桃檢依利用權勢猥褻和性交罪嫌起訴。

(中時 )