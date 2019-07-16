國防部推動募兵制，現有的替代役依循「2018至2020年替代役類別及員額實施方案」，期盼2020年止讓替代役完成階段性任務退場。台北市兵役局替代役中心去年成立「小平頭表演團」，讓服役期間，也能發揮表演專長，實地走訪社區，照顧弱勢延伸公益活動價值。

自去年起，82年次以前出生、約2萬5千名原應服常備兵的役男，將分3年時間轉服替代役，83年次以後出生的役男，則不再有服替代役的選項，需接受4個月軍事訓練，成為未來防衛作戰的基本戰力。

當兵這段期間時常被視為人生空窗期，但有一群來自表演藝術領域的替代役男，去年成立「小平頭表演團」，有人擅長精湛魔術，也有人能彈奏出動人心弦的樂曲，這群替代役男走訪社區公益表演，除了過著數饅頭倒數的日子外，也能發揮所長貢獻社會。

小平頭表演團從替代役189梯役男開始至今已延續到200梯，成員約30人。該團魔術師林楷軒表示，有此到陽明醫院幫老人慶生，由於80幾歲長者行動、講話不便，因此他也放慢表演節奏，令人意外的是，長者並不會因身體欠安而不回饋，反之反應真誠且熱烈。他感嘆，未來踏入社會面臨各種利害關係，服替代役期間生活單純，從事公益很充實。

(中時 )